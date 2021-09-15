Двукратный рост новых зараженных коронавирусом произошел в Петербурге 15 сентября

В Петербурге в два раза выросла заболеваемость коронавирусом на 15 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова произошел скачок в статистике по заражаемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 15 сентября 2021 года в городе произошел двухкратный рост новых заболевших.

- На 15 сентября зафиксировано 1609 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее всего 839 случаев. Рост за сутки составил 91 процент, - сообщает оперштаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 15 сентября / Фото: Яндекс

Такие скачки в статистике по Петербургу наблюдаются уже четвертую неделю. Это связывают с тем, что на выходных горожане значительно меньше сдают тесты на коронавирус, поэтому и выявляемость ниже.

Также за последние сутки в Петербурге выздоровели 902 пациента, скончались 38 человек. Всего за время пандемии было зарегистрировано 595 382 случая заболевания коронавирусом, из них 566 263 пациентов выздоровели и 21 131 умерли.