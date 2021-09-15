Невский рынок могут снести для строительство нового моста в Петербурге

Пустующий Невский рынок могут снести для строительства моста через Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут снести Невский рынок, чтобы построить новый мост. Здание располагается в доме 75 по проспекту Обуховской обороны. Сейчас оно никак не используется. Об этом 15 сентября 2021 года пишет "Деловой Петербург".

- Новая транспортная магистраль с мостом через Неву запланирована в створе большого Смоленского проспекта. Участок от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта, - пишет издание со ссылкой на комитет имущественных отношений.

По плану, новая переправа будет называться Большой Смоленский мост. Однако, пойдет все же под снос рынок или нет, пока не ясно. Сейчас этот вопрос прорабатывают специалисты.

Отметит, что Невский рынок пару лет уже пустует.