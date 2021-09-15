Круглогодичные рейсы из Петербурга в Геленджик появятся с 31 октября

Из Петербурга появятся круглогодичные рейсы в Геленджик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково появятся регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" начиная с 31 октября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- Полеты на Черноморское побережье будут круглогодичными. Сейчас по расписанию рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в авиакомпании.

Расписание будет каждый раз одним и тем же: из Северной столицы самолет будет отправляться в 11:25 часов и прилетать на курорт в 14:20 часов. В обратном направлении из Геленджика вылет назначен на 15:20 часов с прибытием в Петербург в 18:25 часов.

Добавим, что полет занимает почти три часа. Стоимость билета в одну сторону чуть больше 5 тысяч рублей.