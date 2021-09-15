В Петербурге снимают фильм про людей с суперспособностями

Фото: предоставлено пресс-службой "Ленфильма"

В Петербурге начались съемки фильма о суперлюдях. Кинокартина «Самая большая прогулка» рассказывает о эмерах, которые управляют чужими эмоциями. Главный герой решает найти свою любовь и с этого начинаются все приключения. Как рассказали в «Ленфильме», большую часть съемок проведут в Северной столице, другую в Выборге. Также будет использована 3D графика и спецэффекты.

- Думая над воплощением фантастического мира эмеров, мы пришли к выводу, что привычные компьютерные эффекты не будут работать так, как нам хочется. Поэтому мы разработали свой подход к визуальным эффектам. Это планируется осуществить при помощи уникальной технологии внутрикадровой проекции — 3D mapping. Такого в кино ещё никто не делал, - рассказал режиссер.

Завершить съемки планируют к декабрю 2021 года, на монтаж и графику заложили еще год. Режиссером фильма выступил Алексей Попогребский.

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