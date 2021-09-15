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Общество15 сентября 2021 13:40

Петербурженка смогла вернуть деньги за бракованную куртку из Апраксина двора

В этом женщине помогла администрация Центрального района
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В администрации Центрального района помогли жительнице вернуть деньги за некачественный товар с вещевого рынка Апраксина двора

В администрации Центрального района помогли жительнице вернуть деньги за некачественный товар с вещевого рынка Апраксина двора

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Санкт-Петербурга смогла вернуть деньги за бракованную куртку с Апраксина двора. Женщина купила одежду, но то, что товар некачественный, заметила только дома. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в администрации Центрального района Северной столицы.

- Продавец, не отдал чек при покупке дорогостоящей куртки. Дома женщина обнаружила брак и попыталась вернуть изделие, но владелец магазина отказался оформлять возврат, - рассказали в районной администрации.

Тогда разочарованная покупательница решила добиться справедливости другим способом, обратившись в администрацию района. Там на просьбу о помощи быстро откликнулись.

В итоге районной администрации провели беседу с индивидуальным предпринимателем. За торговлю без кассового аппарата продавец понес административное наказание.