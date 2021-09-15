Сквер «Осенний марафон» открыли в Петербурге

Так выглядит новый сквер «Осенний марафон» в Василеостровском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сквер «Осенний марафон» открыли в честь легендарного одноименного фильма режиссера Георгия Данелии в Василеостровском районе. Находится он на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Именно там снимали ключевые сцены картины. А в 23 доме по улице Кораблестроителей жил ее главный герой – Андрей Бузыкин, которого сыграл актер Олег Басилашвили.

Новое пространство появилось по инициативе петербурженки Веры Рязановой, проживающей неподалеку. Она выиграла в проекте «Твой бюджет» в 2019 году, предложив благоустроить сквер по мотивам фильма «Осенний марафон», выпущенного в 1979 году. Летом 2020-го рабочие начали его облагораживать: сделали дорожки из тротуарной плитки, установили скамейки, тематические скульптуры - телефонную будку и часы. Также высадили кустарники и деревья. Теперь он задышал насыщенной жизнью.