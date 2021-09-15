Крыльцо парадной развалилось в жилом доме на Варшавской улице в Петербурге

В Петербурге развалилось крыльцо многоэтажки Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге развалилось крыльцо новостройки по адресу дом 19/2 по Варшавской улице. Лестница буквально провалилась, отрезав жильцам дома проход. На это пожаловались горожане 15 сентября 2021 года в социальной сети.

- Печально известный дом на Варшавской улице снова удивил, развалилось крыльцо, - рассказали местные жители.

Выходить жителям многоэтажного дома на улицу пришлось по шаткой конструкции. А после им и вовсе запретили выходить из парадной и заходить в нее.

- 14 сентября с 9 до 15 часов будет производиться демонтаж старого аварийного крыльца. Выход и вход в парадную будет закрыт, - говорилось в сообщении управляющей компании.

На данный момент от лестницы ничего не осталось. Вместо нее для жителей собрали временную лестницу из ДСП.

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