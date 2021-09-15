МЧС предупредило о наступлении заморозков в Ленобласти с 16 сентября

Заморозки ударят в Ленобласти 16 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень еще только началась, а в Ленинградской области уже наступают заморозки. МЧС региона предупредило о том, что в ночь на 16 сентября 2021 года температура воздуха опустится ниже нуля градусов. Такие холода простоят несколько дней.

- 16 сентября на территории Ленинградской области утром в отдельных районах ожидается туман. Местами заморозки в воздухе и на почве до минус 1 градуса, - рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

Днем же будет теплее. Ожидается, что воздух прогреется до 8-13 градусов тепла, но сохранится холодный северный, северо-восточный ветер с силой до 3-8 метров в секунду.

Последующие дни тоже будут холодными. Ожидается, что 17 и 18 сентября в ночное время температура опустится до минус 1-3 градусов.