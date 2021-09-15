11 многофункциональных спортивных площадок откроют в Петербурге в 2022 году

В 2022 году планируется открыть 11 многофункциональных спортплощадок в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 2022 году планируется открыть 11 новых многофункциональных площадок. Об этом 15 сентября 2021 года заявил губернатор Александр Белов во время открытия площадки скейт-парком на улице Джона Рида в Невском районе.

- Площадка на Джона Рида – это целый спортивный комплекс под открытым небом. Доступ на неё свободный, в любое время суток. Установлено современное освещение, - отметил градоначальник.

Все площадки строятся на бюджетные деньги города. Как правило, каждый петербуржец может найти на них спортивное занятие на свой вкус. Площадки строятся со скейт-парками, площадками для волейбола и баскетбола, а также с тренажерами.

Беглов отметил, что еще одна такая площадка будет открыта на улице Антонова-Овсеенко через неделю.