Почти 40 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за роста заболеваемости

38 классов в петербургских школах ушли на удаленку из-за ОРВИ Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге наблюдается не только рост заражения коронавирусом, но и ОРВИ. Из-за этого все больше классов в городских школах переходят на дистанционное обучение. Так, на 15 сентября 2021 года, в Северной столице на удаленке учатся почти 40 школьных коллективов. Об этом "КП-Петербург" рассказали в комитете по образованию.

- Сегодня на удаленный формат временно переведены 38 классов в 26 школах, - рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, что буквально в начале недели на дистанционном обучении находились 17 классов из 15 городских школ. Но ситуация очень стремительно поменялась. В комитете это связывают с ростом сезонных ОРВИ.

Что касается детских садов, то количество групп, которые временно закрылись, тоже увеличилось. Если в понедельник таких было всего две, то 15 сентября в Петербурге закрыты пять групп в пяти дошкольных учреждениях.