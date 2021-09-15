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Авто15 сентября 2021 14:58

Проезд по Крестовскому острову перекроют из-за пробега 18 сентября

Комитет по транспорту опубликовал список улиц Петербурга, которые будут закрыты
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пробег «Кросс нации» ограничит движение на Крестовском острове

Пробег «Кросс нации» ограничит движение на Крестовском острове

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 18 сентября 2021 года состоится пробег "Кросс нации". В связи с этим в первой половине для будет закрыт проезд для машин по Крестовскому острову. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- На время пробега, с 11 до 13:20 часов для машин будут закрыты следующие улицы: Бодров переулок, Северная дорога от Бодрова переулка до Яхтенного моста. Также нельзя будет проехать в этот период по набережной Гребного канала, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Центральной аллее, - рассказали в комитете.

Футбольная аллея и часть Южной дороги вплоть до стадиона "Газпром Арена" также будут закрыты.

Кроме того, по всем этим адресам с полуночи 17 сентября и до окончания забега будут установлены знаки, запрещающие остановку. Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свои маршруты.