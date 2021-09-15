Многодетным семьям в Петербурге подарили микроавтобусы

Беглов вручил 11 многодетным семьям Петербурга ключи от микроавтобусов / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге многодетным семьям, в которых от семи и больше детей, подарили микроавтобусы. Ключи от автомобилей горожанам вручил губернатор Александр Беглов. Всего обладателями пассажирских микроавтобусов стали 11 семей, рассказали в Смольном.

- Для большой семьи простого авто мало. Нужен микроавтобус, чтобы в нём хватило места всем, чтобы можно было выехать на дачу или загород, - отметил Беглов.

Градоначальник добавил, что он сам из большой семьи, поэтому ему хорошо знакомы трудности и радости такой жизни.

Всего за 2021 год для таких больших семей было приобретено 35 микроавтобусов. За 2009-2020 года многодетные семьи получили 244 автомобилей.

Сейчас в Петербурге проживают более 608 тысяч семей, из которых 48,8 тысяч многодетные.