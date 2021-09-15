Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды15 сентября 2021 15:34

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Петербурге отреставрируют до конца 2021 года

На работы выделено почти 14 млн рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Петербурге отреставрируют за 13,8 млн рублей

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Петербурге отреставрируют за 13,8 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге готовят к реставрации Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая находится в центре города на Боровой улице. Конкурс на поиск подрядчика был объявлен на сайте Госзакупок. 15 сентября 2021 года завершился прием заявок. Теперь специалисты выбирают победителя.

- Подрядчику предстоит провести реставрацию фасадов церкви после согласования с КГИОП. Работы должны быть завершены к 1 декабря 2021 года, - говорится в документах.

По плану в церкви должна пройти реставрация керамического декора, воссоздание металлических решеток оконных проемов, реставрация колокольни, ремонт кровли, а также завершены работы по воссозданию верхнего объема церкви. Кроме того, подрядчику нужно будет убрать строительные леса вокруг барабана колокольни.

Заказчиком выступает дирекция по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры. На реставрацию выделено 13,8 миллионов рублей.