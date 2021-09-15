Игорь Прохоров стал новым главой УФАС Петербурга

Игорь Прохоров назначен руководителем УФАС по Санкт-Петербургу / Фото: УФАС по СПб

Новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге стал Игорь Прохоров. Он вступил в должность 15 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС Северной столицы.

- Игорь Прохоров родился в 1977 году в городе Валдай Новгородской области. На родине окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, а в 2009 году получил второе высшее образование в Петербурге в аграрном университете, - рассказали в управлении.

На протяжении всей жизни он продолжал обучаться и повышать квалификацию. Последний раз, в 2019 году, прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Игорь Прохоров больше 20 лет проработал в сфере ЖКХ и энергетики, а также занимал руководящие должности в администрации Великого Новгорода.