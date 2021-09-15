Конкурс на создание памятника Роспотребнадзору объявили в Петербурге

В Петербурге откроют памятник Роспотребнадзору Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на создание памятника, который будет приурочен к 100-летнему юбилею Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

- Для участия в конкурсе приглашаются студенты в возрасте от 16 по 27 лет, которые учатся в петербургских государственных и негосударственных вузах и колледжах в области искусств, - рассказали в ведомстве.

Участникам предложили создать эскиз памятника. При этом, победитель конкурса получит приз - 155 тысяч рублей. Монумент должен стать символом благодарности и данью памяти работы сотрудников службы. Памятник будет установлен на территории Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге.

Подать заявки можно до 1 ноября 2021 года. Открытие монумента запланировано на 15 сентября 2022 года.