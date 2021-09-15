Сейчас снять угол в комнате с одним-двумя жильцами можно за 4-6 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За август и сентябрь 2021 года спрос на аренду комнат в Петербурге вырос на 20 процентов и сейчас вернулся к допандемийным показателям. Это привело к росту цен. В связи с этим на просторах интернета стало появляться все больше предложений о сдачи углов - койкомест, прямо как во времена Достоевского.

- Мы наблюдем ажиотаж, традиционный для начала сентября, когда в город приезжают студенты, - объяснил "КП" риэлтор Сергей Золотых. - На фоне ухудшающейся экономической ситуации, варианты с поселением сейчас набирают популярность.

Сейчас снять угол в комнате с одним-двумя жильцами можно за 4-6 тысяч рублей. Самые бюджетные варианты находятся далеко от центра. Полноценную комнату на окраине получится арендовать за 9-12 тысяч.

- Сейчас выросли цены на квартиры и апартаменты, а это значит, что потенциальные арендаторы будут выбирать варианты подешевле, - отмечает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский. - Если несколько месяцев назад собственник сдавал комнату, скажем, за 14 тысяч, то теперь он может выставлять 18, и жильцы, скорее всего найдутся.