Петербургских бомжей могут признать ветеранами труда

Петербургских бомжей хотят признать ветеранами труда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге люди без определенного места жительства смогут претендовать на звание "Ветеран труда". Такой законопроект разработали в комитете социальной политики города и выставили его на обсуждение, пишет 15 сентября 2021 года "Мойка78".

- Согласно законопроекту, можно будет присваивать почетное звание "Ветеран труда" не только петербуржцам с постоянной пропиской в Северной столице, но и бездомным, которые ранее были прописаны в городе на Неве, - сообщает издание.

Напомним, что ветеранам труда положены льготы, такие как выплаты пособий, постоянная надбавка к пенсии, а также предоставление жилья. Кроме того, в Петербурге ветераны труда получают 50 процентную скидку на оплату ЖКХ и бесплатный проезд в электричках.

Также в законопроекте предлагается предоставлять городским бомжам бесплатную юридическую помощь.