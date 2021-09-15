Новосмоленскую набережную в Петербурге благоустроили

На Васильевском острове благоустроили Новосмоленскую набережную Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершилось благоустройство Новосмоленской набережной на Васильевском острове. Теперь у местных жителей есть общественное пространство для прогулок и отдыха. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Ансамбль Новосмоленской набережной – это знаковое место в городе. При реконструкции и благоустройстве был максимально сохранен ландшафт и градостроительный замысел проектировавших ее архитекторов, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Работы по благоустройству проводились в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". На них было выделено порядка 96 миллионов рублей.

Теперь на набережной будет удобно гулять всем горожанам, так как при благоустройстве была создана инфраструктура, рассчитанная, в том числе, на маломобильные группы населения. От Наличного моста до моста Кораблестроителей установлены скамейки, урны, фонари, а также высажены новые кусты и деревья.