Петербурженка спасла змею, которая прикинулась трубой на стене дома

Змея замаскировалась под трубу. Фото: instagram.com/aniramas

Неожиданную находку обнаружила жительница Петербурга центре города. Девушка заметила на стене жилого дома на улице Союза Печатников, 29 живую змею. Пресмыкающаяся решила прикинуться трубой днем 15 сентября 2021 года.

- Я увидела ее случайно. Обычно я очень внимательная и часто смотрю по сторонам. И тут я заметила, как будто труба двигается, - рассказала «Комсомолке» Анна.

Девушка не растерялась и вызвала спасателей. А те уже сняли змею со стены.

Кстати, змеей оказался полоз. Предположительно, он мог сбежать из квартиры в этом доме, на стене которого его нашли. Сейчас его передали в серпентарий.