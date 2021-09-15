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Происшествия15 сентября 2021 16:50

Петербурженка спасла змею, которая прикинулась трубой на стене дома

Чтобы достать неожиданного гостя, пришлось вызвать специалистов
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Змея замаскировалась под трубу. Фото: instagram.com/aniramas

Змея замаскировалась под трубу. Фото: instagram.com/aniramas

Неожиданную находку обнаружила жительница Петербурга центре города. Девушка заметила на стене жилого дома на улице Союза Печатников, 29 живую змею. Пресмыкающаяся решила прикинуться трубой днем 15 сентября 2021 года.

- Я увидела ее случайно. Обычно я очень внимательная и часто смотрю по сторонам. И тут я заметила, как будто труба двигается, - рассказала «Комсомолке» Анна.

Девушка не растерялась и вызвала спасателей. А те уже сняли змею со стены.

Кстати, змеей оказался полоз. Предположительно, он мог сбежать из квартиры в этом доме, на стене которого его нашли. Сейчас его передали в серпентарий.