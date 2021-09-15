В Фондохранилище Эрмитажа установят противопожарные двери взамен деревянным Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга решил заметить двери в здании Фондохранилища. На данный момент ценности защищают деревянные двери. Планируется, что на их место должны встать металлические, которые смогут защитить тысячи произведений искусства от пожара. Такая заявка появилась на портале Госзакупок 10 сентября 2021 года.

- Государственный Эрмитаж ищет подрядчика для выполнения работ по замене деревянных дверей на противопожарные металлические двери в здании Фондохранилища государственного Эрмитажа на Заусадебной улице, - говорится в заявке.

В музее отметили, что подрядчика будут выбирать среди представителей малого бизнеса. Подать заявку на выполнение работ можно до 20 сентября. Начальная цена контракта - более 5,5 миллионов рублей.

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