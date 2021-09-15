Пассажирский автобус попал в лобовое ДТП с иномаркой в Колпино

Автобус столкнулся с иномаркой в Колпино на Заводском проспекте. Фото: vk.com/avto.kolpino

Иномарка влетела в пассажирский автобус в Колпино. Все произошло днем, 15 сентября, на Заводском проспекте. По сообщениям очевидцев, все участники жесткой аварии чудом остались живы. Известно, что столкновение было лобовым. Последствия видны на фотографиях – легковушка уничтожена, а автобус спасет лишь дорогостоящий ремонт.

На месте сохраняется пробка к концу рабочего дня. Фото: vk.com/avto.kolpino

- Водитель «Фокуса» то ли уснул, то ли плохо стало. Просто покатил на встречку под автобус, - пишет очевидец Олег в группе «Автолюбители Колпино» во «Вконтакте».

Официальной информации от ГИБДД начет аварии пока не поступало. Для деблокировки пострадавшего из иномарки пришлось вызывать спасателей МЧС.