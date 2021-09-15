Завод по производству электронных компонентов открыли в Петербурге

В Петербурге открыли завод электронных модулей. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге открыли современный завод по производству электронных модулей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Для предприятия выделили налоговые льготы из-за того, что оно носит статус регионального инвестиционного проекта. На заводе есть 76 высококвалифицированных рабочих мест, зарплата там соответствующая, то есть большая. Вложенные инвестиции в предприятие – более 600 млн рублей, в перспективе объем вырастет до 1 млрд.

- Завод займется выпуском плат, модулей памяти и блоков для компьютеров и другой цифровой техники. Электроника используется в промышленной автоматике, в сфере телекоммуникаций, в системах хранения данных, кассовых и банковских терминалах, источниках питания, медицинском оборудовании и т.д., - отмечают в пресс-службе администрации Петербурга.

К слову, в городе в данный момент реализуют еще пять похожих проектов в сфере радиоэлектроники на сумму более чем 620 млн рублей.