Строительство метро в Петербурге возобновят в октябре

Судьбу ОАО «Метрострой» решит конкурсный управляющий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» планирует приступить к прокладке тоннелей в середине октября 2021 года. Правда? перед этим организации предстоит решить ряд задач, рассказал «Комсомолке» источник.

- Компания пригласила на работу 3 700 сотрудников, которые раньше трудились в ОАО «Метрострой». Ориентировочно переход специалистов в новую организацию завершится 12 октября. Однако точные сроки начала работ будут зависеть от даты заключения госконтракта и поставок материалов. Эти задачи также предстоит решить. Надеемся, что специалисты смогут приступить к своим обязанностям уже в средине следующего месяца, - сообщил «КП» собеседник в АО «Метрострой Северной столицы».

Добавим, что сейчас предшественник компании, которой предстоит заняться строительством метро в Петербурге, находится в процессе банкротства. Дальнейшую судьбу ОАО «Метрострой» решит конкурсный управляющий.