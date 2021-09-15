С острова Кижи вывезли 150 мешков стекла и 1120 килограммов макулатуры

На острове Кижи в Карелии прошла глобальная уборка. Фото: Олег ЗОЛОТО

На острове Кижи в Карелии прошла глобальная уборка. Со всех уголков страны туда съехались двенадцать волонтеров, которые активно борются с проблемами экологии. Собрались они для проведения программы «Экосмена», которая длилась шесть дней и включала в себя не только наведение порядка, но и различные мастер-классы, экскурсии.

За эти дни волонтеры на острове Кижи успели отсортировать и упаковать 150 мешков стекла, 1120 килограммов макулатуры, 2 пакеты крышек, 5 мешков алюминия и 34 мешка пластика. Соседний остров Большой Климецкий активисты тоже затронули. Собрали оттуда 86 мешков стекла, 11 пакетов пластика и алюминия.

Желающих принять участие в программе было много. Около 500 заявок на 12 мест. Поэтому программу планируют повторить и в следующем году.