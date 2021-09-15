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Общество15 сентября 2021 17:50

В Тихвине заменят старые теплосети в течение пяти лет

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Тихвине пообещали качественное теплоснабжение.

В Тихвине пообещали качественное теплоснабжение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тихвинском районе Ленобласти в течение следующих пяти лет пройдут масштабные работы по замене старых теплосетей на новые. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в городе уже построили современную котельную, а также автоматизированные тепловые пункты в многоквартирных домах, в которых теперь есть погодное и часовое регулирование.

- Ленобласть на 5 лет продлевает концессионное соглашение с частной компанией по теплоснабжению Тихвина. Работы по замене городских теплосетей планируется провести за счет средств концессионера и бюджета области, - рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

К слову, с 13 сентября в Ленобласти включили периодическое протапливание. Сначала батареи стали теплыми в социальных учреждениях.