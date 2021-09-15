Новую дорогу открыли от Елизаветинки до Медного Завода во Всеволожске

Во Всеволожском районе открыли обновленную трассу Елизаветинка - Медный Завод. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти ввели в эксплуатацию обновленную дорогу от Елизаветинки до Медного Завода во Всеволожском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. Длина трассы составила 12 километров. Асфальт новенький на участке от Выборгского шоссе до поворота в сторону Агалатово. Рабочие трудились на месте летом в раннее время, чтобы минимально ограничивать движение транспорта.

- В процессе ремонта трассы на месте не только заменили два слоя покрытия, но и сделали новые водопропускные трубы и поставили остановки, - отмечает замглавы правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Добавим, что дорогу отремонтировали в рамках национального проекта. Сейчас в регионе заканчивают работы на трассе Проба – Лепсари – Борисова Грива.