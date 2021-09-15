В Смольном открестились от храма с 320 куполами

Проект храма с 320 куполами оказался провокацией. Фото: PapaUrban

В Петербурге на Охтинском мысу предложили построить необычный храм. Согласно проекту, церковь, которую якобы хотели возвести к юбилею города, должны увенчать аж 320 куполов. Высота храма - 141,8 метров - отсылка к количеству дней, в течение которых продолжалась Великая Отечественная война.

В итоге необычный проект оказался провокацией. Об этом сначала сообщили его авторы, а чуть позже нас уже заверили в Комитете по градостроительству и архитектуре, в том, что в Смольный такой инициативы не поступало.

- У ведомства нет информации по вашему запросу, - ответили на запрос "Комсомолки" прокомментировать необычный проект.

Добавим, что архитекторы предложили свой проект, чтобы на фоне общественного резонанса обратить внимание на проблему сохранения Охтинского мыса. Несмотря на то, что на территории обнаружили исторические артефакты, собственник земли не горит желанием пускать туда археологов и менять планы по застройке своих владений.