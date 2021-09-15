В Петербурге за месяц потерялось 28 маленьких детей

О пропажах родители заявляли в полицию, а также волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе в Санкт-Петербурге потерялось 28 детей. Речь о несовершеннолетних до 13 лет, которые не уходили из дома самостоятельно. О пропажах родители заявляли в полицию, а также волонтерам отряда «ЛизаАлерт» Питер. Как рассказал руководитель пресс-службы регионального отделения поисковиков Антон Паулин, всех детей нашли живыми и передали их родственникам.

- Мы говорим о категории детей от 0 до 13 лет. Как правило, они самостоятельно не уходят из дома, а теряются по разным причинам. А еще есть бегунки, они уже постарше, до 17 лет. Поиск таких детей проходит по другому принципу. Раньше возраст бегунков был от 13 лет, а сейчас он значительно помолодел, даже до 9 лет, - пояснил «Комсомолке» Антон Паулин.

Если говорить об общей статистике по Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в августе волонтерам отряда «ЛизаАлерт» поступило 500 заявлений на поиска людей. Большая часть из них - грибники. Сентябрь для волонтеров тоже выдался активным, ведь лесной сезон еще не закончился.