С 3 октября из Петербурга в Хельсинки будут открыты 16 рейсов

Самый дешевый билет на самолет из Петербурга в Хельсинки стоит чуть больше 5 000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания Finnair продолжает увеличивать количество рейсов, летающих из Петербурга в Хельсинки и обратно. Уже с 15 сентября ежедневно будут выполняться два рейса, а с 3 октября к ним добавится еще по одному рейсу два раза в неделю. Всего у пассажиров будет на выбор 16 рейсов в неделю.

- Несмотря на эпидемические ограничения для российских туристов, спрос на билеты по этому маршруту растет. Надеемся, что совсем скоро ограничения будут сняты и пассажиры из России смогут в полной мере пользоваться преимуществами обширной сети маршрутов Finnair, - отмечает генеральный директор Finnair Топи Маннер.

Самый дешевый билет на самолет из Петербурга в Хельсинки стоит чуть больше 5 000 рублей. Обратно дороже - от 8 000 рублей. Перелет занимает около часа.

Напомним, что из-за пандемии границы между странами для туристов по-прежнему закрыты. Попасть в Финляндию могут только те, у кого там живут родственники, есть собственная недвижимость или разрешение на работу.