Сотрудников обанкротившегося «Метростроя» пригласили на новую работу

Сотрудники обанкротившегося ОАО «Метрострой» 14 сентября получили предложение о трудоустройстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники обанкротившегося ОАО «Метрострой» 14 сентября получили предложение о трудоустройстве. Те, кто примет приглашение, продолжат строить подземку дальше. Специалистов уже пригласили в новый «Метрострой Северной столицы» (МССС).

- Пока нам прислали организационные документы для ознакомления и создали канал в мессенджере. Самых нужных людей уже позвали в МССС, но не у всех бывших работников ОАО «Метрострой» есть уверенность, что смена работы пройдет гладко, - рассказал «Комсомолке» сотрудник обанкротившейся компании. - Если у старой компании не было денег, но были контракты, то у новой ситуация прямо противоположная.

Собеседник в самом АО МССС сообщил «КП», что эту проблему постараются решить в середине октября 2021 года. Всего организация планирует пригласить на работу 3 700 сотрудников старого «Метростроя».