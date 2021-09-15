Ленобласть выделила 96 млн рублей из резервного фонда на стационары региона

В Ленобласти закупят кислородного оборудование на 96 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленобласть выделила 96,6 млн рублей на помощь стационарам. Деньги пойдут из резервного фонда бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. По планам властей, средства выделят на снабжение медучреждений кислородом, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.

- За счет выделенных средств приобретут концентраторы кислорода, газификаторы и модернизируют системы кислородоснабжения стационаров. Нынешняя задача – сформировать запас кислорода и следить за состоянием оборудования, - сообщил глава комздрава Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Уже известно, что новое кислородное оборудование поставят в больницы следующих районов: Бокситогорского, Всеволожского, Волховского, Приозерского, Рощинского, Сланцевского, Ломоносовского, Лужского, Кингисеппского, Кировского, Тихвинского, Токсовского и Тосненского. Аппараты закупят до 1 ноября 2021 года.