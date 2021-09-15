Волонтеры собрали 17 тонн мусора в природном заказнике «Север Мшинского болота»

В Ленобласти убрали 17 тонн мусора на зоне природного заказника. Фото: lenobl.ru

За два дня волонтеры экослета убрали 17 тонн мусора с территории природного заказника «Север Мшинского болота». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Зона особо охраняемая, но это не мешает некоторым людям бросать отходы на землю. В большом субботнике приняли участие 80 активистов, в том числе неравнодушные местные жители.

- Волонтеры собрали 15 тонн разнородного мусора и 2 тонны вторсырья. Миссия проекта – сделать берега и острова озер Ленинградской области чистыми и сформировать у людей культуру экологичного отдыха, - рассказали организаторы.

Добавим, что осенью волонтеры намерены прибраться на реке и озере Вуокса. Кроме этого активисты планируют отодрать пленочные конструкции с туристических стоянок на Карельском перешейке.