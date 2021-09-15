98% детсадов и 96% школ Петербурга досрочно подключили к отоплению

В Петербурге подключили к отоплении почти 100% детсадов, школ и больниц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отопление включили в 98% детских садов, 96% школ и 98% медучреждений. Данные на 15 сентября приводит пресс-служба администрации города. По плану, батареи станут горячими во всех социальных объектах в течение двух дней. В оставшихся учреждениях заканчиваются наладочные работы, в Смольном поручили ускорить этот процесс.

- Энергетики обеспечили работу котельных и стопроцентное подключение социальных учреждений. Среди прочих социальных учреждений к теплу подключено 70% - в основном это вузы, ведомственные общежития, объекты Минобороны и других федеральных ведомств, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

К слову, тепло есть пока только в 70% жилых домов. Батареи должны включить до конца недели.