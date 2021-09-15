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Общество15 сентября 2021 19:53

Отопление во всех жилых домах Петербурга включат к 17 сентября

Такое распоряжение дали районным администрациям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге включат отопление во всех жилых домах к 17 сентября. По крайней мере, есть такое распоряжение.

В Петербурге включат отопление во всех жилых домах к 17 сентября. По крайней мере, есть такое распоряжение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге к 17 сентября должны включить отопление во всех жилых домах. Соответствующее поручение дал районным администрациям губернатор Александр Беглов. Напомним, в городе почти 24 тысячи многоквартирных домов и общежитий. Батареи горячие пока что только в 70% зданий. Зато в школах, детсадах и больницах тепло присутствует практически везде.

- Александр Беглов указал частным управляющим компаниям и федеральным учреждениям на необходимость скорейшего подключения к теплу жилых зданий. Кроме этого в городе создали оперативный штаб, возглавляемый вице-губернатором Сергеем Дрегвалем, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что во время отопительного сезона 21/22 тепло должно поступить в 29 465 петербургских зданий.