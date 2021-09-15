Отмененные петербургские концерты на крыше проведут в закрытых помещениях

Смольный согласовал осенние концерты на закрытых площадках. Фото: Полина ШАНДРАК

Отмененные концерты российских исполнителей, которые планировались на крыше Roof Place летом 2021 года, проведут в закрытых помещениях. Комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовал семь масштабных осенних выступлений, рассказали в пресс-службе фестиваля Roof Fest.

- Концерты состоятся с соблюдением всех необходимых мер. Просим гостей отнестись к этому с пониманием и ответственностью! – отметили организаторы.

Новой площадкой, на которой выступят артисты, стала Тинькофф Арена. Так, 16 сентября концерт Евы Польны, 20 и 21 сентября сразу по два концерта даст группа «Би-2». Двумя своими выступлениями порадует петербуржцев 22 сентября Леонид Агутин.