Спасатели МЧС выломали дверь в квартиру обессиленной пенсионерки, чтобы пустить «скорую»

В Петербурге спасатели помогли "скорой" попасть в квартиру пенсионерки. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС вынужденно выломали дверь в квартиру пенсионерки, которая вызвала врачей на дома, но не смогла их впустить. Свидетелем спецоперации стал журналист «Комсомолки». По его словам, бабушке стало плохо, у нее хватило сил лишь на звонок медикам. Скорая помощь безрезультатно простояла у двери, а потом решила воспользоваться услугами коллег из МЧС.

На подмогу "скорой" выехал один пожарный расчет. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Все произошло на Гатчинской улице, 23-25. Спасатели успешно выломали дверь, врачи попали в бабушке. Она в сознании. Ей помогают, - рассказал сотрудник «КП-Петербург».

Журналиста попросили удалиться, поэтому о судьбе пострадавшей остается только гадать. Но она в надежных руках.