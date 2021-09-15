Петербурженка пожаловалась на невыносимые условия для малышей в детской больнице №5

Пациентка детской горбольницы №5 пожаловалась на грязь и антисанитарию. Фото: предоставлено "КП"

Петербурженка Юлия столкнулась с невыносимыми условиями в детской городской больнице №5 в Купчино. Как рассказала мать двухлетнего ребенка, в 13-м инфекционном отделении ей пришлось столкнуться с грязными полами, облезлыми стенами, обвалившейся плиткой, рваным постельным бельем, нехваткой горшков, отсутствием наволочек, ртутью в дырках линолеума. И это еще не все неудобства.

Мать двухлетнего ребенка сетует, что никто даже не убирает ртуть от разбившегося градусника. Фото: предоставлено "КП"

- Как бомжи! У нас еще ни разу не помыли пол… Холодильников нет. Микроволновок нет. Туалет закрывается с помощью маски… и то иногда может от ветра приоткрыться! Ингаляторов мало, их надо самим брать на посту, в коридор палаты ставить стулья, на него ингалятор, втыкать вот в высокую шатающуюся розетку, - сообщила Юлия «КП-Петербург».

На всех детей не хватает горшков. Фото: предоставлено "КП"

Женщина просит показать, в каких условиях лечат детей. Тем временем «Комсомолка» обратилась за комментарием в комитет по здравоохранению. Теперь там в курсе проблемы, ведется проверка.