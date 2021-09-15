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Экономика15 сентября 2021 22:54

Росстат: Цены на овощи и фрукты в Петербурге за август упали на 9%

Опубликованы свежие данные о динамике цен в городе
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Меньше всего цены снизились на бананы - только 4,4%.

Меньше всего цены снизились на бананы - только 4,4%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В августе отметили резкое снижение цен на плодоовощную продукцию. По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за месяц овощи и фрукты подешевели на 9%.

Больше всего петербуржцев радует свекла - она теперь в два раза дешевле, в среднем 41 рубль за килограмм. Вслед за ней упала в цене и морковь. Теперь она стоит на 38% дешевле - 53 рубля за килограмм. Меньше всего цены снизились на бананы - только 4,4%. Недалеко от них ушла и свежая зелень - 6,4%.

Выбились из рейтинга только лимоны, апельсины и чеснок. Они подорожали на 29% и 5% соответственно.