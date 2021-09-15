Росстат: Цены на овощи и фрукты в Петербурге за август упали на 9%

Меньше всего цены снизились на бананы - только 4,4%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В августе отметили резкое снижение цен на плодоовощную продукцию. По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за месяц овощи и фрукты подешевели на 9%.

Больше всего петербуржцев радует свекла - она теперь в два раза дешевле, в среднем 41 рубль за килограмм. Вслед за ней упала в цене и морковь. Теперь она стоит на 38% дешевле - 53 рубля за килограмм. Меньше всего цены снизились на бананы - только 4,4%. Недалеко от них ушла и свежая зелень - 6,4%.

Выбились из рейтинга только лимоны, апельсины и чеснок. Они подорожали на 29% и 5% соответственно.