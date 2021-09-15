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Звезды15 сентября 2021 23:07

В выборгском Доме Говинга завершают противоаварийные работы

Объект культурного наследия обернули сеткой до начала полноценной реставрации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге консервируют многострадальный Дом Говинга. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

В Выборге консервируют многострадальный Дом Говинга. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

В Выборге обещают к 1 ноября завершить противоаварийные работы в Доме Говинга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Напомним, здание входит в список объектов культурного наследия. Его изымают из рук горе-собственника, забросившего памятник. Реставрация начнется только тогда, когда закончится судебный процесс. Пассажирский самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге

- К сожалению, памятник разрушается, поэтому было принято решение о демонтаже опасных выступающих элементов, находящихся на уровне шестого яруса. Эта работа сейчас выполнена на 80%, остались только самые высокие части, но в ближайшее время это будет сделано, - рассказал глава областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Добавим, что далее Дом Говинга обернут в металлическую сетку, чтобы обезопасить от падения штукатурки на прохожих. Специалисты сделали на всякий случай слепки элементов декора, чтобы отреставрировать их в случае полного разрушения.