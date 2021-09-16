Водитель социального такси избил пассажирку-пенсионерку в Петербурге

В Петербурге водитель социального такси набросился на пенсионерку. Фото: "Невские новости"

В Петербурге буйный водитель социального такси избил свою пожилую пассажирку. За бабушку заступилась девушка, но получила в ответ лишь отборные маты и плевок. Возмущенный очевидец рассказал о происшествии «Невским новостям». По словам девушки, водитель вскипел из-за того, что долго ждал пенсионерку. Но причины объективные – она плохо ходит и была в поликлинике.

- Водитель очень громко и грубо на нее орал, пока она шла к машине, а в салоне развернулся и просто ударил ее по голове, причем, кажется даже несколько раз, - цитируют очевидца в издании.

У водителя своя версия событий – якобы бабушка расцарапала ему лицо в ответ на замечание. Бабушку в итоге госпитализировали в больницу. Пострадавшие написали заявление в полицию.