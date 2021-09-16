Холодная и пасмурная погода сохранится в Петербурге 16 сентября

Холод и мелкий дождь ждут Петербург 16 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. Почти все деревья в городе уже тронула желтизна, листья попадали, самое время ими пошуршать. Тем более, что 16 сентября 2021 года в Северной столице будет относительно сухо. Ожидается, что дождей почти не будет, но погода ожидается облачной. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части далекого, но обширного циклона. Его стараниями сохранится облачная с прояснениями погода и местами вновь пройдут небольшие дожди, - сообщил синоптик.

Холодная погода в городе сохранится. Днем в Петербурге температура воздуха будет около плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области 7-12 градусов тепла. Ветер все еще северный, но слабый 2-7 метров в секунду.

Напомним, что такая холодная погода в городе простоит почти до конца месяца, и лишь в последние дни сентября чуть потеплеет.