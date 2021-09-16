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Происшествия16 сентября 2021 8:29

Полиция ищет водителя социального такси, ударившего пенсионерку в Петербурге

Также пострадала девушка, вступившаяся за пожилую женщину
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Водитель социального такси ударил пенсионерку в Петербурге

Водитель социального такси ударил пенсионерку в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге водитель социального такси ударил пожилую женщину. Инцидент произошел утром 15 сентября 2021 года в Центральном районе города, когда пенсионерка вызвала себе такси от поликлиники, чтобы добраться домой. Очевидцы сообщают, что таксист кричал на старушку, пока та добиралась до машины.

- Он наорал на пенсионерку за то, что она медленно закрывала дверь. Пожилая дама не выдержала и решила выйти из машины. Тогда мужчина развернулся и стал бить ее рукой по голове, а потом еще и плюнул ей в лицо, - пишет издание "Мегаполис".

Как стало известно "КП-Петербург" от источника в правоохранительных органах, за старушку вступилась 25-летняя девушка. Однако и тут таксист не упокоился и ударил заступницу.

Девушка позвонила в полицию и попросила привлечь к ответственности таксиста на белом "Фольксваген Поло". На данный момент правоохранители разыскивают мужчину.