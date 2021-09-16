11-летняя девочка отравилась парами хлора, принимая ванну в Петербурге

Девочку в Петербурге госпитализировали с острым отравлением хлором Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге серьезно пострадала 11-летняя девочка, принимая ванну. Вечером 15 сентября 2021 года из детской городской больницы №5 поступило сообщение в полицию о том, что к ним госпитализировали ребенка с острым отравлением парами хлора. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Выяснилось, что в 10:30 часов утра девочка принимала дома ванну. В воду упал пакет с хлоркой. В итоге школьница надышалась этими парами, - рассказал источник.

Ребенка госпитализировали только в седьмом часу вечера из квартиры дома на проспекте Луначарского. По всей видимости, до того момента дома она была одна. В больнице у нее диагностировали острое ингаляционное отравление парами хлора и химический ожог. Состояние ее очень тяжелое.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит. Сейчас полиция проводит проверку.