Четвероклассник упал с высоты пятого этажа, пытаясь выйти из дома в Петербурге

11-летний мальчик выпал из окна, пытаясь выйти на улицу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик оказался в больнице после падения из окна пятого этажа. ЧП произошло в восьмом часу утра 15 сентября 2021 года в доме 7 по проспекту Александровской Фермы. Скорую вызвали очевидцы, которые увидели, как ребенок рухнул на землю, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- На место ЧП прибыли полицейские и узнали, что четвероклассник упал с высоты пятого этажа, пытаясь выйти на улицу, - рассказал источник.

Однако, почему мальчик выбрал такой способ, чтобы выйти из дома, пока неизвестно.

В итоге ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, переломы по всему телу, а также ушиб легких.

Семья у ребенка полная, матери 36 лет, отцу 32 года, оба не работают. Мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.