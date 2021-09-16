На видео попал мощный пожар автобуса в Петербурге

Автобус загорелся в Приморском районе Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар автобуса в Приморском районе. Возгорание произошло около девяти часов утра 16 сентября 2021 года рядом с домом 15 по Планерной улице. Огромные клубы пламени за несколько минут охватили весь автобус. Происходящее на видео сняли очевидцы и опубликовали в социальной сети.

- Какой ужас. Все живы? - стали спрашивать пользователи сети в комментариях к видео.

По предварительным данным, пострадавших нет. В 09:09 часов сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы. На место сразу же выехали две пожарные машины и девять спасателей МЧС Петербурга.

- В автобусе марки "МАЗ" сгорели сгораемые части, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели потушили пламя в течение 10 минут. Однако от автобуса остался только корпус. На данный момент проводится проверка для того, чтобы выяснить причину возграния.