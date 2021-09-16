Мумифицированный труп нашли в подвале жилого дома в Петербурге

В подвале жилого дома в Петербурге нашли труп Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В подвале жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга нашли мумифицированный труп. Днем 15 сентября 2021 года в полицию позвонил 36-летний мужчина, работающий дворником. Он и рассказал, что нашел в подвале дома 30/3 по улице Руднева труп. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На место выехали сотрудники полиции. Они подтвердили наличие трупа в подвале, - сообщил источник.

Тело было уже мумифицировано, но понятно, что умерший - мужчина. На нем частично сохранились брюки черного цвета. Никаких документов рядом с трупом найдено не было.

Труп мужчины был направлен в морг для выяснения причин смерти. Также полицейские проводят проверку для того, чтобы установить личность умершего.