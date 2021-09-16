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Общество16 сентября 2021 13:26

Петербуржцы жалуются на забитые автобусы от ЖК "Цветной город"

Люди часами ждут транспорт, а после с трудом в него садятся
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на нехватку автобусов от ЖК "Цветной город"

Петербуржцы жалуются на нехватку автобусов от ЖК "Цветной город"

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге горожане жалуются на нехватку автобусов в Красногвардейском районе. Утром 16 сентября 2021 года в социальной сети появилось видео толкучки в общественном транспорте. Жильцы ЖК "Цветной город" часами ждут автобус, а когда тот приходит, не всем удается на нем уехать.

- Вот такая жесть творится в ЖК "Цветной город", администрации и власти нас не слышат, вернее присылают стандартные отписки и предлагают ждать транспортной реформы, которая еще и заберет у нас единственную маршрутку, - жалуется горожанка по имени Ксения.

Жители жалуются, что автобусов от ЖК всего три, а до ближайшего метро лишь один, и тот ходит раз в час.

- Люди с детьми, с колясками, им не зайти, не уехать, - жалуются петербуржцы.

Петербуржцы жалуются на нехватку автобусов от ЖК "Цветной город"