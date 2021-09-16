Уроки в школах Фрунзенского района в дни выборов могут заменить экскурсиями

В дни выборов в Петербурге детей некоторых школ могут отправить на экскурсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

За несколько дней до выборов, которые пройдут 17,18 и 19 сентября, появилась информация о том, что руководство нескольких школ Фрунзенского района, якобы, попросило родителей учеников оставить своих детей дома в первый день голосования - пятницу и в последующий за ней после выходных понедельник. Однако в местной администрации эту информацию "Комсомолке" опровергли, объяснив, как на самом деле может поменяться расписания.

- Мы еще не назначили территориальные комиссии, поэтому подобные заявления не могут быть обоснованы. Это что касается пятницы и понедельника. Но во Фрунзенском районе есть старые школы, где может не хватить места, и ученикам и избирателям в субботу, - сообщили в администрации Фрунзенского района. - Поэтому там рассматривают возможность внести изменения в расписание. В частности, в образовательных учреждениях предусмотрены экскурсионные дни. Но, что касается отмены уроков в понедельник, предпосылок к этому нет. Родители пойдут на работу, а где же тогда будут дети?

Заменят ли уроки экскурсиями в других районах городах, пока неясно. В Комитете по образованию на этот запрос "КП" пока не ответили.