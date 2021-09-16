Вандалы разгромили мемориальный стенд погибшим таксистам в Ленобласти

Неизвестные выломали стенд с фото и последними письмами погибших танкистов в Ленобласти / Фото: МИР "Куутерселькя 1944"

В Ленинградской области вандалы разгромили мемориальный стенд с фотографиями и последними письмами танкистов, погибших в бою при Куутерселькя. Об этом 16 сентября 2021 года рассказали в мемориально-историческом районе "Куутерселькя 1944".

- С корнем выломали информационный стенд, на котором были фотографии погибших танкистов, описание их последнего боя, страницы их последних писем домой, - рассказали в пресс-службе.

Стенд обещали вскоре восстановить / Фото: МИР "Куутерселькя 1944"

Это уже не первый раз, когда памятник подвергается нападкам. Пять лет назад вандалы дважды ломали мемориал, после чего памятник сделали из гранита.

- Не беда, мы завтра привезем и установим новый, нам не жалко. Сломают гранит - сделаем новый гранит. Взорвут камень - притащим новый камень. Враг не пройдет, пока у нас есть силы, - заявили в МИР "Куутерселькя 1944".