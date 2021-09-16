Литографию Пабло Пикассо с автографом продают в Петербурге за 285 млрд рублей

В Петербурге продают литографию Пабло Пикассо за 285 млрд рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге частный коллекционер продает литографию известного художника Пабло Пикассо. Уникальность рисунка в том, что он подписан самим автором. Объявление о продаже появилось 16 сентября 2021 года.

- Оригинальная прижизненная литография Пабло Пикассо по его рисунку «Первая брачная ночь», лимитированный тираж. Оригинальная подпись художника карандашом от руки в правом нижнем углу, - рассказал продавец Александр.

Литография подписана самим художником / Фото: Авито

Литография - настоящая музейная ценность. Она была напечатана в Париже в 1966 году издательстве знаменитого литографа Фернана Шено.

Продавец отмечает, что состояние рисунка отличное. Размер литографии 26 на 20 сантиметров.

Стоимость такого уникального экспоната "кусается". Цена объявлена в 285 миллиардов рублей. Однако продавец обещает, что о стоимости "можно договориться".